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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarlarından eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld hayatını kaybetti

- Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarlarından eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld hayatını kaybetti

Rumsfeld'in arşiv görüntüleri

(WASHINGTON) WASHINGTON

İstifa Savunma Bakanlığı Galler 


- ABD’nin 2001’de Afganistan’ı, 2003 yılında ise Irak'ı işgalinin baş mimarlarından biri olan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti. ABD’de eski Başkan George W. Bush döneminde savunma bakanlığı görevi yapan Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti. Rumsfeld, ABD’nin 2001 yılında Afganistan’ı ve 2003 yılında ise Irak’ı işgal etmesinin baş mimarlarından biri olarak biliniyor. Rumsfeld, Irak'ın işgali sonrası 2006 yılında istifa etmişti.
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