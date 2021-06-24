-- Yerel halk ile yapılan röportaja ait detaylar



( KABİL ) - (ÖZEL) Afganistan Hükümet Sözcüsü: “Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin yanlış yorumlar var”- Afgan halk: "Türk kuvvetleri bizim için çok iyi" KABİL



- Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hewad, son dönemde yapılan gündemde olan Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik henüz net bir karar alınmadığını, konuya ilişkin yanlış yorumlar olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlanmasına yönelik görüşmeler sürerken Afganistan hükümetinden açıklama geldi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hewad yaptığı açıklamada, başkenti Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması sürecinde Türkiye'nin kararlarına ilişkin yanlış yorumların ileri sürüldüğünü belirtti.

Hewad, "Çağdaş dünya tarihinde, Afganistan ile Türkiye arasında son derece iyi ve derin ilişkiler var. Dost ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak konusunda diğer bir ülkenin güçlerinin varlığından bahsettiğine dair haberler, temelde yanlış yorumlanmış ve rapor edilmiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarı destekleyerek, Türkiye'nin her zaman barışçıl ve müzakere yollarıyla Afganistan’da siyasi çözüme ulaşmayı üstelediğini bildiren Hewad, "Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi ve Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler kapsamında ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği metinden edindiğimiz gözleme göre, sayın Cumhurbaşkanının niyeti ve iradesi, Afgan silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ülkeye kalıcı barış ve istikrar sağlanmasını desteklediğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Türkiye her zaman barışçıl ve müzakereler yoluyla Afganistan’da siyasi çözüme ulaşmayı hedeflemiştir. Bu görüşmelerin amacı ise Afganistan'da barış ve istikrarı sağlamak için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin desteğini ve işbirliğini çekmektedir" dedi.

"Türk kuvvetleri bizim için çok iyi" Barış sürecinin devam ettiği Afganistan'da yerel halk tarafından yapılan açıklamalarda ise ülkenin güvenliğinin söz konusu olduğu barış süreci sonrasında Türkiye’nin desteğinin etkili olduğuna inanıldığı belirtildi. Kabil vatandaşlarından İlyas yaptığı açıklamada, "Afganistan’daki yabancı güçlere baktığımızda, Türk kuvvetleri bizim için çok iyidir. Çünkü sadece güvenlik değil, okul ve camiler inşa etmelerinin yanı sıra, insani yardımlarını hiçbir zaman aksatmamıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Türk askeri kuvvetlerinin yanında kimlerin olacağı Afganistan halkının ilgisini çekerek, halk arasında Türkiye hariç başka ülkenin desteğine güvenmeni zor bir karar olabileceği ileri sürülmüştü. Ayrıca yerel halk arasında, Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye’nin Pakistan ve Macaristan’ı yanında alma düşüncesi konuşulmaya başlanmıştı.

