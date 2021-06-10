Afganistan halkı, Türkiye’nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletme ve sorumluluğunu devralmasından memnun

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( KABİL ) - (ÖZEL) KABİL



- Afganistan halkı, Türkiye’nin NATO ile 130 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletme ve sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1 Mayıs'tan itibaren ABD’nin Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından başlayan ABD ordusunun geri çekilme çalışmaları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 50’sinin tamamladığını ve ordunun Eylül ayındaki son çekilme tarihini karşılama yolunda olduğunu kaydetmişti. Bu süreçte Afganistan hükümeti de ülkede bulunan yabancı askeri üsleri, yabancı kuvvetlerin kontrolünde olan havalimanları ve tüm ilgili tesisatları devralmak için komisyon kurdu. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Rahmatullah Andar yaptığı açıklamada, “Askeri geçiş komisyonu, yabancı askerlerin Afganistan’dan gideceği duyurulduğunda kuruldu ve bu komisyon çerçevesinde farklı kurullar düzenlendi.

Kurulların sorumlulukları, yerel ve uluslararası havalimanlarının güvenlik meselesi, havalimanlarındaki sistemin geliştirilmesi ve takviyesi, uluslararası askeri kuvvetlerden araç ve ekipmanları devralmalarıdır” dedi.

Komisyon çalışmaları kapsamında ülkedeki havalimanlarının güvenlik ve yönetimi konusunun yanı sıra Türk Askeri Kuvvetleri’nin NATO ile yapılan 130 milyon dolarlık anlaşma kapsamında başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletme ve sorumluluğunu devralması da yer alıyor. Afganistan halkı, Türkiye’nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletme ve sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Türk Askeri Kuvvetleri’nin ülkede bulunmasına yönelik hoşgörülerini dile getiren Afganlar, Türkiye’den Afganistan halkının yanında olmaya devam etmesini istedi. “Afganlar, Türklerin yabancı bir kuvvet olduğunu düşünmez” Eski Kunduz Valisi Omar Safi, “Afganların Türklere yönelik yabancılık çekme hissiyatı olmadığını düşünüyorum, yabancı bir kuvvet olduğunu düşünmezler. Türkler, çok büyük uluslararası havalimanlarını yönettiler, dolayasıyla bizim havalimanını yönetmelerinin kalkınmaya ve böylece ülkenin ekonomisine iyi yönde katkısı olacağı kanaatindeyim’’ dedi.

Kabil esnaflarından Hamidullah Ahmadzai ise "Türkler, Müslüman oldukları için burada bulunmaları çok etkili çünkü Afganistan’la ilişkileri çok eskilere dayanıyor. Burada kimsenin Türkler ile bir sorunu yok. Dolayısıyla (Türklerin burada olmasının) askeri eğitim ve destek açısından Afganistan’a çok faydalı ve etkili olduğu kanaatindeyim. (Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın) devralınması çok iyi bir adım, bence burada bulunmaları lazım” ifadelerini kullandı.

