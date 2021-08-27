Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü’de
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü’de

- Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü’de

-Uçağın gelişi

Resmi Tören Barış Gücü Başkent Trol Asker 

--Askerlerden detay
--Askerlerin ailelerinden detay
--Törenden detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Afganistan’dan tahliye edilen Azerbaycan barış gücü askerleri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye döndü. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den tahliyeler devam ediyor. 26 Ağustos’ta Afganistan'dan tahliyesine başlanan Azerbaycan barış gücü askerleri, ilk olarak Kabil'den Ankara'ya, oradan da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye getirildi.
120 askeri taşıyan uçak, Bakü’deki Gala Askeri Havalimanı’na iniş yaptı. Askerler havalimanında düzenlenen resmi törenle karşılanırken, karşılamaya Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlerin aileleri ve akrabaları katıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan 120 kişiden oluşan Azerbaycan barış gücünün dün gece saat 01.00 sıralarında Afganistan’dan tahliye edilerek Ankara’ya getirildiğini açıklamıştı. Öte yandan, Azerbaycan barış gücü, 2002 yılından bu yana Afganistan'da görev yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlıyordu.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement