Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Afganistan’da Mevlana’nın Ölümünün 747. Yıldönümü İçin Anma Töreni

- Afganistan’da Mevlana’nın Ölümünün 747. Yıldönümü İçin Anma Töreni

Anma töreninden görüntüler

Anma Töreni Başkent Kullar Basın Mensupları 

-Kaynak: İHA

( KABİL ) - Afganistan’da Mevlana’nın ölümünün 747. yıldönümü için anma töreni KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Afgan Türk Kız Lisesi’nde, Mevlana’nın ölümünün 747. yıldönümü için anma töreni düzenlendi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yer alan Afgan Türk Kız Lisesi’nde Mevlana’nın ölümünün 747. yıldönümü için anma töreni düzenlendi.
Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen törene, Afganistan ve Türkiye’den temsilciler, Maarif Vakfı yöneticileri ve hocaları, Yunus Emre Enstitüsü hocaları ve basın mensupları katıldı.
Törene, Mevlana tablosunun sergilenmesi ile başlanmasının ardından Afgan sanatçılar tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi. Türkiye Maarif Vakfı temsilcisi Şakir Voyvot, “Afgan-Türk maarif okulları ve bugünkü anma törenini birlikte düzenlediğimiz Yunus Emre Enstitüsü olarak Mevlana anlayışında ve Mevlana ruhlu gençler yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.
Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Çağatay Sönerim ise, “Bugün burada Mevlana’nın ölümünün 747. yılı üzerine Türkiye Maarif Vakfı ile birlikte anma töreni gerçekleştirdik. Hem Afgan hem de Türk milleti için ortak bir değer olan Mevlana’yı bu şekilde anmayı hedef edindik. Umuyorum ki gelecek yıllarda da Mevlana’nın dostluk ve barış mesajlarını bu şekilde iletmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement