Afganistan'da görevli olan Türk Silahlı Kuvvetler personelini taşıyan ikinci uçak yurda dönüş yaptı

- Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan ikinci uçak yurda döndü. Mehmetçiğin tahliyesine ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlanmıştı. Mehmetçik'i taşıyan ikinci uçak Ankara'ya ulaştı. İçinde 90 yolcunun bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Askerler 3 otobüs ile Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım