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Afganistan'da görevli olan Türk Silahlı Kuvvetler personelini taşıyan ikinci uçak yurda dönüş yaptı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Afganistan'da görevli olan Türk Silahlı Kuvvetler personelini taşıyan ikinci uçak yurda dönüş yaptı

Afganistan'da görevli olan Türk Silahlı Kuvvetler personelini taşıyan ikinci uçak yurda dönüş yaptı

Askerlerin hava limanından çıkış görüntüleri

İslamabad İslam Başkent 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan ikinci uçak yurda döndü. Mehmetçiğin tahliyesine ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlanmıştı. Mehmetçik'i taşıyan ikinci uçak Ankara'ya ulaştı. İçinde 90 yolcunun bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Askerler 3 otobüs ile Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı.
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