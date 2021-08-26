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Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı

Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı

Uçağın Esenboğa Havalimanı'na inişi

İslamabad İslam Başkent 

-detaylar

( ANKARA -1) ANKARA

- Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçik yurda döndü. Mehmetçiğin tahliyesine ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlandı. Mehmetçik, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya ulaştı. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
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