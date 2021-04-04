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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Afganistan’da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

- Afganistan’da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Patlama yerinden görüntüler

( KABİL ) KABİL

Bild Bombalı Saldırı Gesi Başkent Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Paghman bölgesindeki Panja Chenar’da bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, Paghman semtinde meydana gelen bombalı saldırıdaki can kayıplarını doğrularken, can kaybının artabileceğini ifade etti.
Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 45 Afgan güvenlik gücü mensubunun öldüğü veya yaralandığı iddia edildi. Aynı bölgede ikinci saldırı Paghman bölgesinde bulunan Qargha’da da yerel saatle 08.00 sularında bombalı saldırı düzenlenmiş, patlamada 1 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, 3 Afgan güvenlik gücü yaralanmıştı.
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