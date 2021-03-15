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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Afganistan’da bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüse saldırı: 15 yaralı

- Afganistan’da bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüse saldırı: 15 yaralı

Patlama sonrası olay yeri

( KABİL ) KABİL

Polis Gesi Bakanlık Başkent Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bakanlık çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola döşenmiş mayının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan’ın başkenti Kabil’in Dahan-e Bagh bölgesinde iletişim ve Teknoloji Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında yerel saatle 15.50’de yol kenarına döşenmiş mayın infilak ettirildi. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 15 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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