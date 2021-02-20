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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Afganistan'da art arda üç saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

- Afganistan'da art arda üç saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

- 2. Patlama sonrası olay yerinden görüntü

Polis Bild Başkent Saldırı Askeri Personel 

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( KABİL ) KABİL

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de arka arkaya gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde arka arkaya 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz, ilk 2 patlamanın 15 dakika arayla gerçekleştiğini, 3. patlamanın 2 saat sonra gerçekleştirildiğini kaydetti.
Patlamalar sonucu toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade eden Faramarz, ilk patlamanın bir sivile ait otomobili hedef aldığını, araç içinde bulunan 2 yolcunun yaralandığını aktardı. Faramarz, 2. patlamanın Kabil'in kuzeybatısında ulusal ordu askerlerinin bulunduğu bir aracı hedef aldığını, 2 askeri personel ile yoldan geçen 1 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Faramarz, 3. patlamanın Kabil'in batısında bulunan bir polis arabasını hedef aldığını ve 2 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis Sözcüsü Faramarz, Kabil polisinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ve saldırıları henüz üstlenen bir örgütün olmadığını belirtti.

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