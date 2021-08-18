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- Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

- Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Kadınların protestosundan görüntü

Sosyal Medya Protesto Başkent Hırsız Saldırı 

-Sokaklardan görüntü
-Taksi sürücüsü
-Detay

( KABİL ) KABİL

- Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto ederek, Taliban'dan kendilerini tanımasını ve haklarını vermesini istedi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Başkanlık Sarayı önünde bir araya gelen 4 kadın, Taliban'ı protesto ederek, Taliban'dan kendilerini tanımasını ve haklarını vermesini istedi. Afganistan Dışişleri Komisyon Üyesi Meryem Saba tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, 4 kadının Başkanlık Sarayı önünde Taliban'ı protesto ettiği ve Taliban askerlerinin kadınlara müdahale etmediği görüldü.
Taliban'dan kendi haklarının verilmesini isteyen kadınlar, "Biz, kendi hakkımızı istiyoruz. Sosyal ve siyasi güvenliğin sağlanmasını iş ve eğitim hakkımızın verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Taliban'ın girdiği Kabil'de durumun sakin olduğu gözlemlendi. Kabil'de yaşayan bir taksi sürücüsü Taliban'ın gelmesi ile sokaklardaki güvenliğin sağlanacağını savundu. Daha önce hırsızlık, rehin, gasp gibi saldırıların olduğunu ifade eden taksi sürücüsü, artık daha iyi olacağını dile getirdi.
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