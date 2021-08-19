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- Afgan halkının Kabil Havalimanı’ndaki bekleyişi sürüyor
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Afgan halkının Kabil Havalimanı’ndaki bekleyişi sürüyor

- Afgan halkının Kabil Havalimanı’ndaki bekleyişi sürüyor

Havalimanı çevresinden görüntü

( KABİL ) KABİL

Terör Güvenlik Güçleri Geri Çekilme Saldırı Trol 


- Afganistan’da ülkeden ayrılmak isteyen yüzlerce Afgan'ın Kabil Havalimanı önünde bekleyişi sürüyor. Afganistan’da Taliban’ın Pazar günü kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede yaşamak istemeyen yüzlerce Afgan, Kabil Havalimanı’na akın etti. Havaalanın önünde toplanan Afganlardan belgeleri olanlar uçaklarla farklı ülkelere tahliye edilirken, geriye kalanların bekleyişi devam ediyor. Ülkeden ayrılmayı bekleyen sivillere, güvenlik güçleri tarafından ses bombaları ile müdahale edilirken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açıldığı bildirildi.
Atılan bombalara, uyarı ateşlerine rağmen halk, havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Öte yandan, yerel medyadaki Taliban kaynaklı haberlere göre havalimanı ve çevresinde çıkan olaylarda Pazar gününden bu yana 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.
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