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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi

Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi

-Afgan uyruklu aileden detay

Polis Sadaka Şili Polis Ekipleri Irak 

--Polis Ekiplerinden detay
--Yazılardan detay

( SİVAS )Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi- Afgan Uyruklu 13 kişilik Nasir ailesi Türkiye Cumhuriyeti'nden kimlik alabilmek için gösteri düzenledi SİVAS

- Sivas'ta yaşayan Afgan Uyruklu 13 kişilik Nasir ailesi Türkiye Cumhuriyeti'nden kimlik alabilmek için gösteri düzenledi.
Sivas'ta 13 kişilik Afganistan uyruklu Nasır ailesi, Aile kent meydanına toplanarak üzerinde, “Savaştan geldik kimlik istiyoruz, göç idaresi kimlik vermiyor, Sivas güzel ama kimlik olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz, küçük oğluma aşı yaptırılmasını istiyorum, biz sadaka istemiyoruz kimlik istiyoruz” yazılı dövizler açıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ailenin sorunları dinledi. Sorunun anlaşılmasının ardından aileyi ekip otomobilleriyle göç idaresine götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Göç İdaresinin kabul etmediği Afgan Uyruklu, Sivas Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde yapılan tespitlerinin ardından serbest bırakıldı. Afgan Uyruklu Mustafa Nasir, kimlik istediklerini belirterek, “Ben 3 senedir Türkiye’deyim, kimlik istiyorum. Ya bana kimlik verin ya da başka şehre gönderin. Afganistan’a gitmek istemiyorum, orada savaş var” dedi.

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