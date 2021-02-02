Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor

Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor

MEZARLIĞIN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Allah Felaket Fay Hattı 

-ÇALIŞMALARDAN DETAY
-AKİF KILIÇASLAN AÇIKLAMA
-MUHTAR ERCAN ÇINAR AÇÖIKLAMA

( MANİSA ) MANİSA

- Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahalle Mezarlığında, geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen sel felaketi ve mezarlığın içerisindeki fay hattı nedeniyle hasarlar oluştu. Sel sularının çekilmesiyle birlikte mezarlıkta çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi, sel nedeniyle yıkılan çevre duvarını yeniliyor, fay hattı nedeniyle oluşan göçükleri onarıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinden Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahalle Mezarlığı da etkilendi. Sel nedeniyle mezarlığın çevre duvarı yıkılırken, mezarlık içerisinden geçen fay hattı nedeniyle de göçükler oluştu. Suların çekilmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi mevcut mezarlıkta çalışmalara başladı.
İlk olarak fay hattı nedeniyle oluşan göçükleri onaran ekipler, daha sonra ise çevre duvarında yenileme çalışmasına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan; Selimiye Mahalle Muhtarı Ercan Çınar ile birlikte mezarlıkta yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi verdi Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, “Geçtiğimiz Ekim ayında şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel dolayısıyla mezarlığımızın duvarı yıkılmış, fay hattı geçen bölümlerde göçükler oluşmuştu. Mezarlık kullanılamaz hale gelmişti. Suların çekilmesiyle birlikte, Sarıgöl Belediyesi iş birliği içerisinde mezarlıkta çalışmalara başladık. Bu anlamda mezarlık duvarının yenilenmesine başladık. Fay hattı nedeniyle göçüğün olduğu bölümde dolgu çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde çitle çevirmek suretiyle de mezarlığı daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışacağız” dedi.
“Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık” Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarların giderildiğini belirten Selimiye Mahalle Muhtarı Ercan Çınar ise, “Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. İnşallah en kısa zamanda hasarları onaracağız. Sayın Cengiz başkanımıza ve Necati başkanımıza bu konuda çok teşekkür ederim” dedi.
(SC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı