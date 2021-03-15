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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Afet eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

Afet eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

Toplantıdan görüntü

Deprem Afet Bilinci Toplantı Tatbikat Elektrik Kontağı 

-Bina tahliyesinden görüntü
-Toplanma alanından görüntü
-Yangın söndürme tatbikatından farklı açılardan görüntü
-Eğitimden görüntü

( DENİZLİ ) -- Büyükşehir DESKİ'den gerçeği aratmayan tatbikat DENİZLİ

- Yangın, deprem gibi afetlere karşı her an hazırlıklı olmak için bilinçlendirme çalışmalarını aksatmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nde Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen temel afet bilinci eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerde acil durumlarda yapılması gerekenler, temel afet bilinci, tahliye gibi önemli konu başlıklarına değinildi. Eğitim programının ardından Büyükşehir DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve AFAD koordinasyonunda gerçeği aratmayan yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta 5. katta tadilat sırasında elektrik kontağından çıkan yangın senaryo edilerek, 11 katlı binanın tahliyesi başarı ile gerçekleştirildi.
Habersiz yapılan acil durum tatbikatında personel soğukkanlılığını koruyarak güvenli bir şekilde binayı tahliye etti, acil toplanma alanında toplandı. Burada ise uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.
Eğitim bir hafta sürdü Bir hafta süren afet bilinçlendirme programının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, AFAD Denizli Arama Kurtarma Ekipleri Sorumlusu Doğan Tufan’ın da katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü başarılı geçen tatbikat dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ederek, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. (EEP-
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