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Afet bölgesinde salgın hastalık artınca denize girmek yasaklandı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afet bölgesinde salgın hastalık artınca denize girmek yasaklandı

Afet bölgesinde salgın hastalık artınca denize girmek yasaklandı

Drone ile denizin çekilmesi

Hastalık Mide Bulantısı Salgın Hastalık Sel Felaketi Karın Ağrısı 

-Denize akan çamurlu suyun çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU - DRONE - ÖZEL) KASTAMONU

- Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde salgın hastalıklarının artması üzerine denize girmek yasaklandı. Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi. Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde altyapı ve üstyapı büyük oranda hasar gördü. Son günlerde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgın hastalıklarının önüne geçilebilmesi için denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, “11 Ağustos’ta ilçede yaşanan sel ve heyelan felaketinden dolayı meydana gelebilecek salgın hastalıklarının önüne geçebilmek için ilçemiz sınırları içerisinde 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vatandaşların denize girmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi. Yaşanan sel nedeniyle şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği afette halen kayıp olduğu değerlendirilen 16 kişinin aranması devam ediyor. Sel afetinin yaşandığı bölgede denizin karaya yakın bölümlerinin ise çamur içerisinde olduğu ve renginin değiştiği görüldü.
(Vİ-GY
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