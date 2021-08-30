Afet bölgesinde 30 Ağustos Zafer bayramı törenle kutlandı

-Komandoların marş söylemesi

-Çelenklerin sunulması

-Kaymakamın konuşması

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( KASTAMONU -DRONE)- Balçık ve sel sularının temizlendiği bahçe tören alanına dönüştü- Bakan Soylu Zafer Bayramını afet bölgesinde kutladı KASTAMONU



- Selin vurduğu Kastamonu’da afetin gölgesinde özgürlük destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kutlandı. Balçık ve sel sularından temizlenen Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, il protokolü, gaziler, askerler, vatandaşlar ve afet bölgesinde görev yapan personeller katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığının çelenginin Atatürk Anıtı’na konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili mesajı okundu. Daha sonra Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kaymakam Atıcı, "Bugün de 30 Ağustos’ta, Kastamonu ilimizde, Sinop’ta, Bartın’da yine bir başka mücadelenin içindeyiz. Elbette ki afetin kendisi değil ama afetle verdiğimiz mücadeledeki ruh, buradaki azim ve gayret, bu Aziz Milletin yardımlaşma ruhu, Kastamonu’nun Şerife Bacısı ve diğer şehitleriyle aynıdır. Kastamonu’dan başlayan İstiklal Yolu’nun yolcularının torunları, tıpkı o günkü gibi çoluk çocuk demeden, tüm fertleriyle, yurdun dört bir yanından gelen evlatlarıyla, bugün yine işbaşındadır, hep birlikte bir afetin yaralarını sarmaktadır” dedi.

Komandolar marş söyleyerek tören alanına geldi Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığı tören alanına gelen komando birliği, ilçe merkezinden geçtiği sırada marşlar söyledi.



Ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk Bayrağı da bulunan komandolar, hep bir ağızdan seslendirdiği marşlarla yeri göğü inletti. Komandoların söylediği marşlar, tören alanına gelen davetliler tarafından büyük alkış topladı. Törende Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK), Polis Sualtı Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD Başkanlığı, ANDA, Türk Kızılayı, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri gibi kurumlarda yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katılımcıların bayramını kutlamasının ardından tören sona erdi. (Vİ-GY

