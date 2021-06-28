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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Afet bilinci tiyatro oyunuyla anlatıldı

Afet bilinci tiyatro oyunuyla anlatıldı

Tiyatrodan detay

Afet Bilinci Tiyatro Karahisar Tiyatro Oyunu Aşılama 

-izleyicilerden detay
-röportaj

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da afet bilincini arttırmak amacıyla ANDA Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi tarafından 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı oyun Zafer Meydanı’nda sergilendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından AFAD ülke çapında afet farkındalığının artırılmasına yönelik Afet Eğitim Seferberliği başlattı. Bu çerçevede Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nün desteğiyle ANDA Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı oyununu Kent Meydanında sahneledi. Oyuncular tarafından afet öncesi, afet sırası ve sonrası neler yapılması gerektiğini tiyatral şekilde anlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi İhsan Açıkalın, afet bilincini tiyatroyla aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Açıkalın şöyle konuştu: “Bugün burada tiyatro etkililiğimiz var. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bu yılın ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilmesiyle beraber bizlerde STK’lar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çeşitli projeler sunmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza daha yakından nasıl dokunabiliriz bunun muhasebesini yapıyoruz. Bu çalışmamızda projelerimizden bir tanesi tiyatro ile 7’den 70’e herkese dokunabileceğimize afet bilinci eğitimini herkese bu sayede daha iyi aşılayabileceğimize inanıyoruz.” Öte yandan tiyatronun günde 4 seans şeklinde 2 gün sergilenmeye devam edeceği belirtildi.
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