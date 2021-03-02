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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AFAD Uyardı: ‘Deprem sonrası ilk 6 saate dikkat’

AFAD Uyardı: ‘Deprem sonrası ilk 6 saate dikkat’

AFAD Deprem Anı uyarıları

( ANKARA ) - ANKARA

Deprem İletişim Farkındalık Deprem Anı 


- AFAD’dan yapılan açıklamada “Deprem sonrası ilk 6 saat, canların kurtulması için büyük önem taşıyor. İlk 6 saatte uygulanacak doğru davranış şekilleri, hem vatandaşların kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını kurtarabiliyor” denildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasını amaçlıyor. Bu kapsamda deprem anında ne yapılması gerektiğine dair AFAD’dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “İlk olarak deprem anında sakin kalın. Balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, su vanasını ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. E-devlet üzerinde size belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gidiniz. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmelerini bekleyin. Acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. İletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin.” (Mİ-
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