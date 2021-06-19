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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFAD'tan deprem açıklaması

AFAD'tan deprem açıklaması

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Deprem 


- AFAD'tan yapılan açıklamada merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.
İstanbul merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Depremin ardından AFAD'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçmiş olsun İstanbul. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
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