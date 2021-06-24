- AFAD'ta kurtarma gönüllülerine zorlu eğitim

--eğitimlerden görüntüler (tırmanma, binadan inme, ip bağlama)

--Çelik ve Göktürk’ün röportajları



( ANKARA ) ANKARA



- Yesevi Yardım Harekatı Derneği’nin bünyesinde kurulan Yesevi Arama Kurtarma Ekibi gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Simülasyon Merkezi'nde “Hafif Arama Kurtarma” eğitim tatbikatına katıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerini AFAD çatısı altında sertifikalı olarak gerçekleştirmek için kolları sıvayan Yesevi Arama Kurtarma Ekibi gönüllüleri, AFAD’ın Ankara’daki Deprem Simülasyon Merkezi'nde “Hafif Arama Kurtarma” eğitim tatbikatına katıldı.

AFAD’ın profesyonel personelleri tarafından verilen eğitimde gönüller, ip düğümü atma tekniklerinden duvar tırmanışına, yüksek katlardan iniş tırmanış eğitimlerinden güvenli alan oluşturma eğitimlerine kadar birçok konuda eğitim aldılar. Sertifikalı arama kurtarma ekipleri arasında olmak için eğitimlerini tamamlaması gereken Yesevi Arama Kurtarma gönülleri, yardım ellerini zorda kalanlara ulaştırmak için gün sayıyor. “Akredite olmak için ekip kurduk” Yesevi Arama Kurtarma Genel Sekreteri Mustafa Çelik, tüm sivil toplum kuruluşlarını sertifika almaya davet ederek, “Arama kurtarma işlerine 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra bizde sivil toplum kuruluşu olarak akredite olmak için ekip kurduk. Burada AFAD İl Müdürlüğü’nde ‘Hafif Arama Kurtarma’ eğitimlerimiz devam ediyor. Beş günlük bir eğitim sonunda sertifikalarımızı alacağız. Daha sonra da ilk yardım belgeleriyle akreditasyon sürecimizi başlatacağız. Burada ortam fevkalade. Tüm sivil toplum kuruluşlarını akredite olmaya davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye’nin her yerinde görev yapmak için eğitim alıyoruz” Yesevi Arama Kurtarma Ekip Lideri Hakan Göktürk ise akredite olmak istediklerini belirterek, “Bugün burada AFAD Başkanlığı bünyesindeki eğitim merkezindeyiz. Hafif Arama Kurtarma Eğitimi alarak akredite olmak istiyoruz. Akredite olarak AFAD koordinesinde bize verilecek görevler doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde görev yapmak için ekip arkadaşlarımla eğitimlerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı. (ALİ-

