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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFAD’ın yeni bina inşaatında yangın

AFAD’ın yeni bina inşaatında yangın

Yangından detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL)- Depoda çıkan yangında alevler metrelerce yukarıya yükseldi DENİZLİ

Polis Yükselen 


- Denizli’de devam eden AFAD İl Müdürlüğü yeni bina inşaatında çıkan yangında, alevler metrelerce yukarıya yükseldi. Edinilen bilgiye göre; Afet ve Acil Durum (AFAD) Denizli İl Müdürlüğünün Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Caddesinde devam eden yeni inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaatta kullanılan malzemelerin saklandığı depoda çıkan yangından yükselen alevler metrelerce yukarıya yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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