- AFAD ile OSBÜK arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı

- Afetlere karşı alınacak önlemlerin birçok olumsuz durumla karşılaşmaya engel olacağını belirten Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, “Alınacak eğitimlerin birçok başından engelleyeceğini, birçok riski ortadan kaldıracağını varsayıyoruz” dedi.

Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol törenine, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü katıldı.

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Taşdelen, “Bugün burada organize sanayi üst kuruluşlarıyla bir eğitim çerçeve anlaşması yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. 51 milyon vatandaşımıza Afet Farkındalık Eğitimi vereceğiz diye yola çıktık. Bu yılın tamamını konuya odaklanarak geçirmeyi hedeflediğimiz için bu kapsamda Türkiye’de var olan tüm kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu statüsündeki kuruluşlar yani bize destek olabilecek veya beraber çalışabileceğimiz kim varsa herkesle işbirliği protokolleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. “Organize sanayi bölgeleri bizim için ayrıca bir önem arz ediyor” Organize sanayi bölgelerindeki tehlike riskinin yoğun olduğuna değinen Taşdelen, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’yla bir protokol için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnşallah hayırlara vesile olur. Organize sanayi bölgeleri bizim için ayrıca bir önem arz ediyor. Tehlikelerin yoğun olarak bulunduğu yerler organize sanayi bölgeleri. Dolayısıyla burada vereceğimiz eğitimler bir kat daha önem arz ediyor. Burada alınacak eğitimlerin birçok başından engelleyeceğini, birçok riski ortadan kaldıracağını varsayıyoruz. İnşallah önce eğitici eğitimlerimizle, ardından da o eğiticilerin kendi içerisinde eğitim vermeleriyle yılın sonunda bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Her türlü işbirliğini yapmaya her zaman hazırız" AFAD'ın afetlerde Türkiye'nin ortak gücü haline geldiğini ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ise her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını belirterek şunları dedi: "Bugün AFAD, afetlerde "Türkiye'nin Ortak Gücü" haline gelmiştir. Bunun için ben şunu özellikle ifade etmek isterim ki; OSBÜK olarak, 81 şehrimizde 353 organize sanayi bölgemizle AFAD ile her türlü işbirliğini yapmaya her zaman hazırız. Bize düşen görev aynı zamanda; tedbir almak, olası afet durumlarında insanımızın ne yapacağı ile ilgili bilgisini, bilincini artırmak. Organize sanayi bölge müdürlüklerimizi, organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan 67 bin sanayi işletmemizi ve 2 milyonun üzerindeki çalışanımızı kapsayan bir protokole imza atacağız. Organize sanayi bölgelerimizde afet risklerinin azaltılması, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri gibi birçok konuyu kapsayan bu protokol, sanayi işletmelerimiz ve üretimin sürdürülebilirliği için gerçekten çok önemli. Çünkü, deprem, sel, yangın gibi afetler sonucunda yaşananlar, can kayıplarına neden olduğu gibi, işletmelerimizin ticari hayatlarını, insanımızın gelirini ve ülkemizin büyümesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla işletmelerimizi, kobilerimizi afetlere hazırlayarak, afetlerden daha az etkilenen bir yapıya kavuşturmamız şart. İnşallah, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında birazdan imzalayacağımız protokolle daha güvenli yarınlar için daha güçlü işbirlikleri yapacağız."