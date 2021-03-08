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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü

AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü

AFAD Başkan Vekili Taşdelen konuşması

İmza Töreni Deprem Aritas Farkındalık Bakanlık 

-Protokolün imzalanması
-Hediye takdiminden detay
-İmza töreninden detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Eczacılar Birliği(TEB) arasında Afet ve Acil Durumlarda İş Birliğine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, “ 2021 yılında da 51 milyon vatandaşımıza afet ve farkındalık eğitimi vermek gibi bir hedefimiz var “ dedi.
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) iş birliği protokolü imza törenine AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak katıldı.
AFAD Başkanvekili Taşdelen imza törenin yaptığı konuşmasında söz konusu iş birliği protokolünün içeriğine değindi. “2021 yılında da 51 milyon vatandaşımıza afet ve farkındalık eğitimi vermek gibi bir hedefimiz var” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan AFAD Başkanvekili Taşdelen, “Türkiye Eczacılar Birliği ile bir protokol imzalayacağız. Türkiye tabii risk azaltma çalışmaları kapsamında afetler olmadan önce farkındalığı artırmak adına AFAD olarak çok gayretli bir çalışma içindeyiz. 2021 yılında da 51 milyon vatandaşımıza afet ve farkındalık eğitimi vermek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek için hem bakanlıklarımızla hem de kamu kuruluşlarımızla, STK’larımızla çalışmalar gerçekleştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bugün inşallah bu protokollere bir yenisini daha eklemiş olacağız. Bu çalışmanın sonucunda da ben eczacılarımıza inanıyorum, yani daha önce çünkü başka konularla ilgili çalışmalarımız olmuştu. Burada da iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından AFAD Başkanvekili Taşdelen, TEB Başkanı Çolak’a “küçük ölçekli Türkiye deprem tehlike haritası” ve “afet ve acil durum” çantası hediye etti. (MC-BC -
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