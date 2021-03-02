Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- AFAD halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor

- AFAD halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor

AFAD standından görüntü

Tron Afet Bilinci Farkındalık Yüz Yüze 

-sergiden görüntü
-Vatandaşların bilgilendirilmesi
-AFAD Müdürü Elvan Kaya'nın açıklamaları
-Genel detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık standı açarak araç ve malzemelerini tanıtırken vatandaşlara da afetler hakkında bilgiler verdi. Hürriyet meydanında açılan stantta AFAD ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçlerin tanıtımının yanı sıra standı ziyaret eden vatandaşlara yapılan bilgilendirmeler, dağıtılan broşürlerle halkın afet bilincinin gelişmesine katkı sağlanıyor. Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına Çorum’da da devam edildiğini açıklayan AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, vatandaşlarda acil durum ve afet bilincinin oluşması amacıyla stant açtıklarını söyledi.

2021 yılının Afet Farkındalık Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Kaya, “AFAD çalışanlarımız tarafından afetlerle ilgili, eğitimlerle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Aynı zamanda sergi açarak malzeme tanıtımı yapıyoruz” dedi.
Çorum’da 650’ye yakın AFAD gönüllüsünün bulunduğunu açıklayan Kaya, “AFAD gönüllüleri ile ilgili çalışmalara pandemi nedeniyle ara verdik. Elektronik modüller üzerinden eğitimler devam ediyor. Pandeminin seyrine göre yakın tarihte yüz yüze eğitimler yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili çalışmamız var” diye konuştu.
(MMY-KA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı