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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

Yüzüğün çıkarılması

( VAN ) VAN

Parmak Hastane Bild 


- Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Parmağında yüzük sıkışan yetişkin bir vatandaş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimine başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu vatandaşın parmağına sıkışan yüzük özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı. (MSA-Y)
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