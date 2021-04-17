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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFAD’dan Muğla depreminin ardından “Depremin ilk 6 saati” başlıklı video

AFAD’dan Muğla depreminin ardından “Depremin ilk 6 saati” başlıklı video

AFAD tarafından hazırlanan "Depremin ilk 6 saati" başlıklı video

( ANKARA ) ANKARA

Doğalgaz Sosyal Medya Turab Deprem Deprem Anı 


- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenleri anlatan bir video yayımladı. AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem, Türkiye’nin bir gerçeği. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak bizim ve sevdiklerimiz için hayati önem taşır. İşte bu yüzden depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi” ifadelerine yer verildi.
AFAD tarafından paylaşılan videoda deprem anında sakin kalınması ve balkon, merdiven, asansör gibi yerlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Çök, kapan, tutun hareketinin hatırlatıldığı videoda, yangın riskine karşı ocak, su ve doğalgaz gibi patlama riski oluşturabilecek vanaların kapatılması gerektiği kaydedildi.
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