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AFAD’dan Milas’ta yangınzedeler için çadır
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFAD’dan Milas’ta yangınzedeler için çadır

AFAD’dan Milas’ta yangınzedeler için çadır

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( MUĞLA ) -- Milas’taki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için AFAD tarafından futbol sahasına çadır kuruldu. MUĞLA

Futbol Sahası Yangın Şili Orman Yangını Futbol 


- Milas ilçesinde devam eden orman yangınında yerleşim birimlerinde konutları hasar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından çadırlar kuruldu. Milas Beyciler mahallesinde başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan orman yangınında birçok yerleşim birimi tahliye edilmişti. Yerleşim birimlerinden tahliye edilen vatandaşlar için AFAD tarafından Ören futbol sahasına ikişer kişilik yaklaşık 50 çadır kurdu. Çadırlarda şu anda kalan vatandaş bulunmazken, ihtiyaç halinde çadırlar vatandaşların hizmetine sunulacak (AG-BT- )
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