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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFAD’dan basın mensuplarına Afet Farkındalık Eğitimi’

AFAD’dan basın mensuplarına Afet Farkındalık Eğitimi’

-Eğitimden detay görüntü

İklim Değişikliği Meteoroloji Karahisar Çadır Kent Basın Mensupları 

--AFAD Müdürü Mehmet Buldan Konuşma
--Gazetecilere deprem çantası verilirken detay

( AFYON KARAHİSAR)- Buldan: “Olası afetlerde 201 acil toplanma alanı, 27’de çatır kent kurulma alanı var” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, olası bir afet riskine karşı kentte 201 acil toplanma alanı, 27’de çatır-konteynır kent kurulma alanı olduğunu ifade etti.
AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gazetecilere yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.
AFAD yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı.
Toplantıda konuşan ve Afyonkarahisar’ın deprem başta olmak üzere afetlere karşı gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi veren Buldan, AFAD’ın kentte her türlü afete karşı hazırlık olduğunu dile getirdi. Afet planlaması hakkında da konuşan ve özellikle afetlerde ilk 6 saatin önemine dikkat çeken Buldan, “6 Afet türü üzerinde çalıştık, 6 masamız var. Bunlar deprem, meteorolojik kaynaklı ve iklim değişikliği afetleri, taşkın gibi konuların nasıl yapılacağını anlatan bir plan üzerinde durduk. Burada Afet Eğitim Yılında bizim defaten söylediğimiz ve sıkıntı çektiğimiz olaylardan birisi ilk 6 saat. Trafik akışının sağlanması, iletişimin sağlanması. Bunlarla ilgili hem halkımızın bilgilenmesi ve acil toplanma alanlarına intikali ve ondan sonra barınma alanlarına intikali çok önemli. Bunun için bir sistem oluşturuluyor. 26 Çalışma gurubundan birisi tahliye, seyrekleştirme ve intikal planlamasını yapan jandarma. Onunda 2 ay önce biz çalışmasını yapmıştık bakanlığımızın talimatıyla. İlimizde acil toplanma alanları tekrar revize edildi. 201 tane şuanda acil toplama alanı var. Ve barınma alanı olarak, konteynır kent, çadır kent kurula bilecek alanımız 27 adettir. İlçeler bazında da çalışmalar tamamlandı” diye konuştu.
(HK-GC)
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