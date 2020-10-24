Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu hayatını kaybetti



- Çekmeköy’de bir adrese kargo teslimatı yapmaya giden MNG kargo çalışanı, teslimat adresinin eksik yazılması nedeniyle ikameti bulamadı. Alıcıyı arayarak kargo paketini şubeye götürmek yerine buluşup kendisine verebileceğini belirten kargo çalışanı, alıcı tarafından sokak ortasında dövüldü. Hastanede yaşam savaşı veren kargo çalışanının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Çekmeköy'de 19 Ekim tarihinde yaşandı. Bir kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, Çekmeköy'e bir adrese teslimat yapmak için gitti. İbin, kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi telefonla aradı. İbin, Tayfun Ş.'ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi.



Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin'in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastende yaşam savaşı veren İbin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.



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