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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı

Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı

Üzerinde ok işareti olan “Kadirli osb 1 Km” yazılı yön tabelası

Navigasyon Organize Sanayi Bölgesi Adres Tarifi Yön Tabelası Aktüel 

-Tabelayı yaptıran Mustafa Bilgili tabelanın önünde aktüel görüntüler
-Mustafa Bilgili ile tabelanın önünde röportaj

( OSMANİYE ) -- Kendisine sürekli Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi yola yön tabelası yaptırdı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi, masraflarını kendisi karşılayarak organize sanayi bölgesini gösterir tabela yapıp direğe monte etti . İşçi "Tüm sorun telefondaki navigasyonda. Telefonlardaki navigasyon organize sanayiyi yanlış adreste gösteriyor" dedi.
Kadirli-Sumbas yolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında bir iş yerinde işçi olarak çalışan Mustafa Bilgili kavşakta iş yerinin önünde durup sürekli olarak Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkınca, çareyi üzerinde ok işareti olan “Kadirli OSB 1 Km” yazılı tabela yaptırıp yola diktirmekte buldu. Tır şoförlerinin yolu karıştırmasındaki en büyük nedenin ise telefonlarda olan navigasyon uygulamalarında Kadirli Organize Sanayi Bölgesinin yerinin yanlış yerde gösterdiğini belirten Mustafa Bilgili, “Kadirli Organize Sanayi Bölgesine gelen tırlar buradan dönüp Alibeyli köyüne gidiyor. Daha sonra köyden geri dönüyorlar. Biz adres tarifi yapa yapa bıktık usandık. Hep bize soruyorlar. Biz bu levhayı diktik. Yine bize inanmıyorlar telefondaki navigasyon Alibeyli köyünü gösterdiği için oraya gidip geri dönüyorlar. Uyardığımız halde levha yazdığımız halde yine de yanlış yöne gidenler var” dedi.
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