Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Adrenalin olsun diye canlarını tehlikeye attılar

Adrenalin olsun diye canlarını tehlikeye attılar

Cadde üzerinde bisiklet süren iki arkadaşın görüntüleri

Kamera Bisiklet Cep Telefonu 

-Omuzu üzerinde arkadaşını taşıyan bisikletlinin trafikte ilerlemesi

( KOCAELİ )- Omuzuna aldığı arkadaşı ile işlek caddede bisiklet sürdü- İki arkadaşın bisikletle tehlikeli yolculuğunu görenler telefona sarıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, omuzuna aldığı arkadaşı ile ilçenin en işlek caddelerinde trafiğe ve düşme tehlikesine aldırmadan bisiklet sürdü. Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinin en işlek yeri olan Denizciler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizciler Caddesi üzerinde bir bisiklet sürücüsü, seyir halinde omuzuna aldığı arkadaşı ile ilerlemeye başladı.
Trafiğin olduğu alanda omuzunda arkadaşı ile bisiklet sürmeye devam eden şahıs, arkasından gelen araçlara ve düşme tehlikesine aldırmadan ilerlemeyi sürdürdü. Uzun süre cadde üzerinde tehlikeli bir şekilde bisikletle ilerleyen ikili ise seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement