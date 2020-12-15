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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

operasyondan görüntüler

Sosyal Medya Akalan Öğretmen Suç Örgütü Harekete Geç 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmada bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Emniyet ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, mezkûr örgüt ile iltisaklı aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik yönelik İstanbul ve 8 diğer ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda şüphelilerin çoğu yakalandı.
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