-Şahıslardan görüntü

-Şahısların konuşmaları

-Adliyeden görüntü

-Sahte paralardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) Adliyeye çıkarılan şahıslar: "2 saat sonra görüşürüz"- Zanlılar kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Çekin çekin rahat çekin,2 saate kadar ben buradan çıkarım görüşürüz” dedi ADIYAMAN



- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şahsı adliyeye sevk etti. Adliyeye çıkarılan şahısların, “İki saate kadar serbest kalırız iyi çekin” sözleri pes dedirtti. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde vatandaşlara sahte para vermeye çalışan şahıslarla ilgili ihbar alarak harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A., isimli 4 şahsı yakalamış ve gözaltına almıştı. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 4 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülen şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin çekin rahat çekin, 2 saate kadar serbest kalırız buradan” sözleriyle pes dedirtti. Öte yandan yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında ise 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirilmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-



loading...