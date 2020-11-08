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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Adıyamanlı gençler depremzede çocuklar için harekete geçti

Adıyamanlı gençler depremzede çocuklar için harekete geçti

- Gençlerin bere atkı örmeleri - Gönüllü gençlerin konuşması - Seher Bozkurt'un konuşması - Kahta Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren gönüllüler, havaların soğumaya başlaması nedeniyle İzmir'deki depremzede çocuklar için atkı, bere ve patik örmeye başladı - Gençlerden Seher Bozkurt: - "Biz adeta Adıyaman 'dan İzmir'e kardeşlik köprüsü örüyoruz. Bunu yaparken hem hüzün hem de mutluluğu yaşıyoruz"ADIYAMAN (AA) - İSMAİL KAYA - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde gönüllü gençler, başlattıkları "Elifler, Aydalar Üşümesin Projesi" kapsamında İzmir'deki depremden etkilenen çocuklar için atkı, bere ve patik örüyor.Kahta Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren gönüllü 10 genç, havaların soğumaya başlaması nedeniyle İzmirli depremzede çocuklar için proje başlattı.Gençler, malzemelerini kendileri tedarik ederek her gün onlarca çocuk için atkı, bere ve patik örüyor.İzmir'e gönderilecek el örgüsü atkı, bere ve patiklerle çocuklar üşümeyecek ve onlara Türkiye'nin her yerinden destek verildiği gösterilecek.Proje kapsamında merkezdeki el sanatları atölyesinde çalışan Fatma Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir depreminden çok etkilendiklerini belirterek enkazdan saatler sonra çıkartılan Ayda ve Elif ile diğer depremzede çocuklar için mutlaka bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla konuştuktan sonra projeyi başlattıklarını anlatan Yaman, "Burada çalışırken oradaki çocuklara fayda sağlayacağımız için çok mutlu oluyoruz." dedi.
Seher Bozkurt da projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak "Biz adeta Adıyaman 'dan İzmir'e kardeşlik köprüsü örüyoruz. Bunu yaparken hem hüzün hem de mutluluğu yaşıyoruz." diye konuştu.
Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut da gençlerden bu proje için talep gelince çok mutlu olduklarını belirterek "Daha önce de buna benzer birçok faaliyet yaparak atölyemizi gençler için açıp her türlü desteği sağladık. Gençlere merhamet ve sevginin inşası için yaptıkları bu faaliyetler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Bulut, birkaç gün önce başlatılan bu proje ile çok sayıda çocuğa yetecek kadar bere, atkı ve patik hazırlandığını aktararak, ürünleri en kısa sürede İzmir'e ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

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