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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN - Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yapan araçlar - Ambulansın olay yerine gelmesi - Kahta Devlet HastanesiYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kahta - Siverek kara yolu Gerger yol ayrımında, Mücahit A. yönetimindeki 02 AAR 899 plakalı yolcu minibüsü ile İsmet Y. idaresindeki 34 DHT 704 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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