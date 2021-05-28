ADIYAMAN - Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
- Olay yeri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Adıyaman 'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybettiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.Ömer Duran idaresindeki plakasız traktör, ilçeye bağlı Belenli köyü Tabaklı mezrasında bulunan bir meyve bahçesinde ilaçlama yapıldığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü Duran ağır yaralandı.Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Ömer Duran'ın cesedi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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