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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ADIYAMAN - Toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

- Bulunan mağaranın içi - Ele geçirilen malzemeler Adıyaman 'da toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Ele geçirilen roketatarın bir askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Çelikhan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz 90 - 91" Operasyonu kapsamında Çelikhan ilçesi kırsallarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.Ekipler, terör örgütü PKK mensuplarının, 3 odalı mağara ve toprağa gömülü vaziyette gizlediği 1 RPG - 7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 2 jelikan bidon, 30 örgütsel doküman, 1 hücum yeleği, 4 ayakkabı, 1 piknik tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.Roketatarın, 2016'da Adıyaman Boğaz köy Girik Köprüsü mevkisinde 1 askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi.

Şehit Terör Örgütü 

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