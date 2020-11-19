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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADIYAMAN - Tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ADIYAMAN - Tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

- Şüphelinin hastaneye getirilmesi Adıyaman 'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. ile S.T. tutuklanırken, R.Y. ve B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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