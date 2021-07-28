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ADIYAMAN - Tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

ADIYAMAN - Tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan tarla - Mahalle sakinlerinin yangına müdahalesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi yeni otogar yanında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle evlere, binalara ve mahalledeki diğer bahçelere sıçradı.Yangına mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri ve düğün salonu işletmecisi ile personel müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, birçok bahçe içerisinde ağaç, sarmalık tütün, saman balyaları ve ekili alanlar zarar gördü.

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