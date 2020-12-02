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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Sokağa çıkma kısıtlaması

ADIYAMAN - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş cadde ve sokaklardan görüntüGaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim olduMALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Malatya'da kısıtlamanın başlamasıyla yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde kısıtlama kapsamında denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçlarda istisnası olan kişilere verilen belgelerin bulunup bulunmadığını kontrol etti. - KilisKilis'te de salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi.Kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, denetim yaptı. - ŞanlıurfaŞanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı. - GaziantepGaziantep'te, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.
Güvenlik güçleri, cadde, sokak ve meydanlarda kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği azaldı. - KahramanmaraşKahramanmaraş’ta kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu sona erdi.Polisler, kısıtlama kapsamında kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.Kentte, yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.
- Adıyaman Adıyaman 'da da kent merkezi sessizliğe büründü.Atatürk Bulvarı, Sümer Meydanı ve Saat Kulesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetim yaptı.Kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Polis Koronavirüs Gesi Polis Ekipleri Trol 

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