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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN/ŞIRNAK - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

ADIYAMAN/ŞIRNAK - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

ADIYAMAN; - AK Parti Adıyaman Kadın Kolları üyeleri - AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş'ün konuşmasıŞIRNAK; - AK Parti Şırnak İl Başkanlığı - AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar - Turuncu kurdelenin kesilmesi Adıyaman 'da, AK Parti Kadın Kolları üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi.Parti binasında konuşan AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Ak Kadınlar olarak şiddetle mücadele olan çağrılarını tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gümüş, " AK Parti’nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir! Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." şeklinde konuştu.

Psikolojik Şiddet Psikoloji 

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