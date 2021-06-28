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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

- Olay yerindeki ambulansın hareket etmesi - Olay yerine gelen ekiplerin olay yeri incelemesi yapmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, eşine ait beylik tabancası ateş alan kadın, ağır yaraladı.Siteler Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Y, ateşli silah yaralanması iddiasıyla ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan Hayriye Y'nin güvenlik korucusu olduğu bildirilen Mustafa Y'nin beylik tabancasını güvenli bir yere saklamaya çalışırken silahın kazaen ateş aldığı iddia edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Yeri İnceleme Bild 

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