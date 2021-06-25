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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Serinlemek için Atatürk Barajı'na giren genç boğuldu

ADIYAMAN - Serinlemek için Atatürk Barajı'na giren genç boğuldu



: - Cesedin sudan çıkarılması - Cenazenin götürülmesi Adıyaman 'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren genç boğulduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren kişi öldü.Atatürk Barajı'nda suya giren Vedat Güven'in (25) aniden gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı.Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Güven'in cesedine ulaşıldı.Güven'in cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.

Dalgıç Polis Polis Jandarma Cenaze Sudan 

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