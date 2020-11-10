Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerinin zulalarını ele geçiriyor

-Polis ekiplerinin uyuşturucuyu çıkarması

-Uyuşturucu maddelerinden görüntü

-Narkotik köpeğinden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu koymaya çalışan zehir tacirlerinin araçlarına yaptığı zulaları tek tek patlatıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda durdurdukları araçları didik didik arıyor. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin de yer aldığı denetimlerde zehir tacirlerinin araçlarına gizledikleri uyuşturucu maddeleri ve suç aletleri ele geçiriliyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ay içerisinde toplam 150 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bu kişilerden 20 tanesine uyuşturucu ticari yapmaktan, 130 kişiye ise kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Yine çalışmalar kapsamında 15 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ise belirtildi. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-



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