Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerinin zulalarını ele geçiriyor

Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerinin zulalarını ele geçiriyor

Polis ekiplerinin aramaları

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpek 

-Polis ekiplerinin uyuşturucuyu çıkarması
-Uyuşturucu maddelerinden görüntü
-Narkotik köpeğinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu koymaya çalışan zehir tacirlerinin araçlarına yaptığı zulaları tek tek patlatıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda durdurdukları araçları didik didik arıyor. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin de yer aldığı denetimlerde zehir tacirlerinin araçlarına gizledikleri uyuşturucu maddeleri ve suç aletleri ele geçiriliyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ay içerisinde toplam 150 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bu kişilerden 20 tanesine uyuşturucu ticari yapmaktan, 130 kişiye ise kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Yine çalışmalar kapsamında 15 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ise belirtildi. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement