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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

ADIYAMAN - Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

- Polis ekiplerinin çocuğun evinin bulunduğu sokağa gelmesi - Çocuğun bina girişine gelmesi - Çocuğun pastanın üzerindeki mumu söndürmesi - Polis ekiplerinin çocuğun doğum gününü kutlaması - Çocuğun polis motosikletiyle gezdirilmesi - Baba Abdurrahman Suat Sucu'nun konuşması - Emin Sucu'nun konuşması Adıyaman 'da polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürpriziADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da polis ekipleri, 8 yaşındaki Bilal Emin Sucu'ya doğum günü sürprizi yaptı.Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Suat Sucu, 155'i arayarak oğlu Bilal Emin Sucu'nun polisleri çok sevdiğini, doğum gününü onlarla kutlamak istediğini söyledi.

Babanın isteğini geri çevirmeyen ekipler, pasta alarak Sucu ailesinin evine gitti.Ekipler, doğum gününü kutladıkları çocuğu polis arabası hediye etti, daha sonra motosikletle mahallede tur attırdı.Baba Abdurrahman Suat Sucu, gazetecilere, "Oğlumun doğum günü olduğunu polis ekiplerine bildirdim. Onlar da bizi kırmadı. Çocuğum çok mutlu oldu. Allah da polisleri sevindirsin. Gerçekten çok mutluyum." dedi.
Bilal Emin Sucu da sevincini paylaşarak, polis olmak istediğini ifade etti.

Polis Doğum Günü Bild Polis Ekipleri 

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