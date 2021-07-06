ADIYAMAN - Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
- Ambulansa taşınan yaralı vatandaş - Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa çizgi film izletmesi - Olay yerinde bekleyen itfaiye ve ambulans araçları - Kaza yapan araç - Kazanın etkisiyle yola saçılan aracın parçaları - Aracın çarptığı iş yerinin hasar gören duvarı Adıyaman 'da otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı - Sağlık ekipleri, yaralanan 1 yaşındaki çocuğu, cep telefonundan çizgi film izlettirerek sakinleştirmeye çalıştıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Doğan Mert Kurşun idaresindeki 38 ABP 432 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptıktan sonra bir iş yerinin duvarına vurarak durabildi.Kazada, otomobil sürücüsü ile Ömer (39), Pınar ve Mehmet Ali Dinçer (1) yaralandı.Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve ağlayan 1 yaşındaki çocuğu, cep telefonundan çizgi film izleterek sakinleştirmeye çalıştı.
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