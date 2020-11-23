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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Nemrut'a mevsimin ilk karı düştü

ADIYAMAN - Nemrut'a mevsimin ilk karı düştü

- Nemrut'a yağan karNemrut'a mevsimin ilk karı düştüADIYAMAN (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na kışın ilk karı düştü. Devasa heykeller, yağan karla birlikte beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bölgeye geziye gelen turistler, karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

Yağan Doğuş 

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