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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Nar bahçelerinde sonbahar güzelliği

ADIYAMAN - Nar bahçelerinde sonbahar güzelliği

- Nar bahçeleri drone görüntüsü - Nar ağaçlarından görüntü Adıyaman 'ın nar bahçelerinde sonbahar güzelliğiADIYAMAN (AA) - Türkiye'nin önemli nar üretim merkezlerinden olan Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki nar bahçelerinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Kahta'da 12 bin, kent genelinde ise toplam 20 bin hektar alanda dikili bulunan nar bahçeleri, sonbaharın hissedildiği şu günlerde sap sarı bir görüntü aldı. Doğa tutkunlarını ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken nar bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Li Na Sonbahar 

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