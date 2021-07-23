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ADIYAMAN - Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN - Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

- Şartampole devrilen minibüs - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Jandarmanın trafik güvenliğini sağlaması - Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması - Yaralıların hastaneye kaldırılması Adıyaman 'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Mehmet Selim Akbolat yönetimindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, Nemrut Dağı'ndan Kahta'ya giderken Arsemia civarında şarampole devrildi.Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan aynı aileden 5 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayten Akbolat kurtarılamadı.Durumları ağır olan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Trafik Güvenliği Hastane Bolat Altın Sağlık Ekipleri 

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