ADIYAMAN - Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

- Şartampole devrilen minibüs - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Jandarmanın trafik güvenliğini sağlaması - Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması - Yaralıların hastaneye kaldırılması Adıyaman 'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Mehmet Selim Akbolat yönetimindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, Nemrut Dağı'ndan Kahta'ya giderken Arsemia civarında şarampole devrildi.Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan aynı aileden 5 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayten Akbolat kurtarılamadı.Durumları ağır olan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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